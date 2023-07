Jornal espanhol rasga elogios à base do Palmeiras: 'fábrica de talentos'

SÃO PAULO/SP - Com joias recentes e a expectativa de Endrick, em breve no Real Madrid, o Palmeiras se mantém como um dos principais formadores dos últimos anos e a imprensa espanhola exaltou o trabalho do clube.

Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula no time campeão da Libertadores 2020, Endrick vendido ao Real Madrid aos 16 anos, títulos em todas as categorias da base: o histórico recente do Palmeiras atrai olhares de fora.

O jornal espanhol Marca veio até o Brasil e visitou o Alviverde para saber mais sobre o trabalho da base do clube.

Atrelando ao sucesso no profissional, o jornal destacou a boa administração que vem no Palmeiras desde o retorno à elite, após o rebaixamento de 2012.

Na reportagem, os espanhóis relembram que no Brasil o domínio no futebol não é duradouro, citando São Paulo, Corinthians e Flamengo, mas destacou que o Palmeiras vem sendo uma exceção com a sequência de títulos desde 2015.

Em um papo com o coordenador da base João Paulo Sampaio, o jornal abordou métodos que o clube tem na base e o profissionalismo presente na formação de jogadores e pessoas. Confira a abertura da matéria do site:

O talento do futebol no Brasil aparece por toda parte, mas nem todos sabem dar forma a essa matéria-prima que nasce nas praias, nas ruas ou na multidão de campos de futebol desse paraíso sul-americano. Nos últimos anos, o Palmeiras se tornou o dominador, tudo graças a esculpir o sonho de muitas crianças, aquelas que nascem com uma bola nos pés e que nem sempre vão para o lugar certo. O exemplo de Endrick é válido para qualquer outro.