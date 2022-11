Jornal espanhol Marca exalta Vini Jr após vitória e diz que Neymar não precisa se preocupar

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A ausência de Neymar segue sendo um dos principais temas que cercam o Brasil na Copa do Mundo do Qatar, mas outro jogador do escrete canarinho vem recebendo atenção especial pela suas atuações no torneio. Após a vitória da seleção brasileira por 1 a 0 sobre a Suíça, nesta quinta-feira (28), o jornal 'Marca' "tranquilizou" que Vinicius Jr pode liderar a equipe no Mundial.

"Neymar, não se preocupe: Vini Jr está lá", destacou o periódico. A publicação também afirmou que "Vini pode puxar o carro da equipe de Tite que continua em plena forma e que, apesar de ter custado mais do que o necessário na partida, voltou a demonstrar que está no Qatar para ganhar o Mundial".

A Suíça até conseguiu neutralizar a artilharia brasileira no primeiro tempo, mas acabou cedendo na etapa final. Depois do intervalo, Vini chegou a abrir o marcador, mas teve o tento anulado porque Richarlison estava impedido no início da jogada. No entanto, o atacante iniciou uma jogada "a lá Real Madrid" que envolveu Rodrygo e terminou com o golaço de Casemiro.

"O melhor jogador do Brasil junto de Casemiro", completou o 'Marca'. O resultado garantiu à seleção pentacampeã do mundo a vaga antecipada nas oitavas de final da Copa.

O jogador de 22 anos foi titular nos dois duelos da seleção até aqui. Na estreia do Brasil na Copa, diante da Sérvia, Vini Jr já havia se destacado por ter dado a assistência para o gol de voleio de Richarlison.

Agora, o Brasil volta a campo na sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), para enfrentar Camarões e assegurar a liderança do grupo. Enquanto isso, Neymar desafia o tempo para se recuperar da lesão no tornozelo direito e voltar a disputar a Copa do Mundo.