Jornal espanhol critica desemprenho de Vini Jr pelo Real Madrid

O jornal ainda ressaltou que a "ressurreição" de Vini Jr é fundamental para os planos do Real Madrid no campeonato espanhol e na Liga dos Campeões.

"Vinicius chegou a Vigo depois de brilhar com o Brasil, mas contra o Celta completou mais uma partida em que seu papel era irrelevante, como fez no clássico contra o Barcelona", apontou a publicação se referindo à derrota madrilenha por 4 a 0 no último dia 20.

