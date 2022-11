A equipe comandada por Hans-Dieter Flick volta a campo no próximo domingo 27), contra a Espanha, às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt.

Eles também lembraram as atuações da equipe na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, quando os alemães perderam para o México e a Coreia do Sul e caíram precocemente na fase de grupos.

Ambos portais de notícias destacaram os vacilos defensivos que foram cruciais para o revés -especificamente no segundo gol, Asano recebeu lançamento do campo de defesa e ganhou na corrida de Nico Schlotterbeck, para virar o jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.