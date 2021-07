Jorginho tenta parar o líder do Brasileiro em estreia pelo Cuiabá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Jorginho inicia sua trajetória à frente do Cuiabá às 18h desta quarta-feira (7), logo em confronto com o líder do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino, invicto na competição —a equipe mato-grossense, por sua vez, ainda não venceu.

O treinador chega para substituir Albeto Valentim, demitido logo após a primeira rodada da competição. Desde então, o Cuiabá vinha sendo comandado interinamente por Luiz Fernando Iubel, que já auxiliou Jorginho em outros clubes, entre eles Vasco e Ponte Preta.

Apresentado na segunda (5), o novo técnico teve apenas um dia de treinos antes de sua estreia. Ele ainda pôde assistir ao time no domingo (4), na derrota para o Atlético-MG, em que, apesar do volume de jogo, o Cuiabá não conseguiu balançar as redes, o que tem sido comum até aqui.

"Percebemos que a gente propõe o jogo e não consegue fazer os gols. Temos que encontrar as soluções para esse problema", disse o treinador, que pediu equilíbrio à sua equipe para ser reativa ou proposita a depender do momento de cada jogo.

Jorginho prometeu ainda um time mais enérgico: "Temos que fazer com que os jogadores acreditem, que tenham sangue nos olhos. Além de toda a organização tática que tentamos desenvolver, tem que ter entrega, essa questão do coração, da paixão por aquilo que faz".

Logo na estreia, o treinador precisará lidar com um desfalque, caso de Yuri Lima, que sofreu entorse no pé esquerdo. O Bragantino, em contrapartida, também terá uma baixa, trata-se de Lucas Evangelista, que cumprirá suspensão automática por ter atingido três cartões amarelos.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 18h (de Brasília) desta quarta-feira (7)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Transmissão: Premiere