Jorge Jesus diz que quer voltar ao Flamengo e define prazo para proposta: 'Até o dia 20'

Segundo Jesus, dificuldades durante a pandemia o impediram de renovar o contrato com o Flamengo. "Foi algo absolutamente inesperado e devastador. Fiquei completamente só [...] Parecia que eu estava vivendo num leprosário. Por isso, quando surgiu o convite do presidente do Benfica, um velho amigo, aquela me pareceu a melhor opção. Inclusive para voltar a viver perto da minha família", disse o treinador ainda em entrevista ao UOL.

Jesus foi técnico do Flamengo a partir de junho de 2019 e anunciou sua saída em julho de 2020 para assumir o Benfica. Posteriormente, no fim de 2021, o treinador deixou o Benfica e não assumiu o comando de nenhum clube. Atualmente o time é comandado por Paulo Souza.

Jesus também contou que não gosta de assistir aos jogos do Flamengo e citou que o time enfrenta 'dificuldades'. "Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais", explicou.

De férias no Brasil, Jorge Jesus confirmou que pretende voltar para o Flamengo. Segundo o treinador, o prazo de espera para uma proposta do time é até o dia 20.

