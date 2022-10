Jóquei quebra quatro costelas após acidente em prova de turfe no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O jóquei brasileiro Leandro Henrique, de 23 anos, quebrou quatro costelas e tem uma possível perfuração no pulmão após sofrer uma queda em prova de turfe realizada ontem no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Jockey Club Brasileiro, o atleta, que montava o cavalo Grand Prix, foi ao chão na curva. A égua Ocean Queen vinha atrás e também caiu, junto com o jóquei Lucas Santos, que não sofreu nenhuma lesão grave.

Segundo post no perfil de Leandro no Instagram, ele foi encaminhado para um hospital e realizou exames que apontaram as lesões.

Leandro fez uma drenagem no pulmão na madrugada de hoje para aliviar o acúmulo de sangue e de ar e diminuir o quadro de inchaço e dor. Ele realizará novos exames em breve para saber como estão as fraturas e se existe a necessidade de cirurgia.