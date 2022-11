Joia da Roma explica por que se recusou a jogar a Copa pela Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristian Volpato, joia da Roma, recusou uma convocação da seleção australiana para disputar a Copa do Mundo no Qatar. Em suas redes sociais, o meia de 18 anos explicou o motivo da rejeição.

"Vi muita especulação sobre decisões que supostamente tomei a nível internacional: a verdade é que estou apenas no início da minha carreira profissional e estou totalmente focado em continuar esse processo em Roma. Tomar qualquer tipo de decisão apressada sobre meu futuro internacional neste estágio inicial corre o risco de ser extremamente prematuro", escreveu o atleta nos stories do Instagram.

"Haverá muito tempo para eu tomar a decisão que me parece certa, mas agora sei que meu foco precisa continuar em trabalhar duro todos os dias para continuar melhorando como jogador. Por agora, é hora de focar no jogo contra o Sassuolo", completou.

Volpato é natural de Camperdown, na Austrália, mas se mudou para a Itália ainda nas categorias de formação. Pela base da Azzurra, o jovem já atuou em sete partidas do sub-19 e sub-20. A razão de rejeitar o chamado do técnico australiano Graham Arnold, então, seria por uma possível oportunidade no futuro de defender a seleção italiana.

A recusa de Cristian foi comunicada pelo próprio comandante da seleção australiana. Em entrevista, ele disse que conversou com o jovem, que pediu um tempo para pensar no assunto e o discutir com pessoas próximas, mas no fim declinou a chamada.

O garoto de 18 anos subiu para o time profissional da Roma na temporada passada, mas acabou tendo pouca participação -apenas três jogos. Na temporada atual, no entanto, já acumula cinco duelos disputados com um gol e uma assistência.