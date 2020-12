Joia da base do Corinthians assina 1º contrato com multa de R$ 188 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Guilherme Biro, 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians nesta segunda-feira (21). O jogador é considerado uma das principais joias da base alvinegra.

Por conta disso, o Corinthians já estipulou uma multa rescisória de 30 milhões de euros (R$ 188,19) para o exterior. Já os clubes do Brasil terão que desembolsar R$ 24 milhões caso queiram ficar com o jogador.

Biro é meia de origem, mas já atuou no ataque e hoje se destaca na lateral esquerda. Foi nessa posição, aliás, que Biro chegou a defender a seleção brasileira sub-15.

Guilherme carrega o apelido de Biro por conta do cabelo que lembra o ex-volante e ídolo do Corinthians, Biro-Biro.

O novo Biro do Corinthians hoje atua no sub-17, mas já deve ser promovido ao sub-20 no início de 2021.