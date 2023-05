John Textor cita cobranças sobre Luís Castro e banca técnico no Lyon

Blanc chegou ao Lyon em outubro de 2022 e tem contrato até a metade de 2024. Textor, que substitui o antigo CEO Jean-Michel Aulas, não prometeu reforços de peso para a próxima temporada. O norte-americano declarou que tem como foco aprimorar as categorias de base e o scouting do clube.

O dono do Botafogo afirmou que não irá promover troca de técnico no Lyon. A equipe está atualmente na sétima posição do Campeonato Francês, com 56 pontos, momentaneamente fora de competições europeias na próxima temporada.

