John Textor chega a acordo para se tornar acionista majoritário do Lyon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lyon anunciou nesta segunda-feira (20) um princípio de acordo com a Eagle Footbal Holdings, empresa de John Textor, 56. O norte-americano, que adquiriu recentemente 90% do futebol do Botafogo e investe também em outros clubes, vai dando sequência a uma investida agressiva no esporte e espera concluir o negócio até o próximo mês.

A agremiação francesa divulgou um comunicado dizendo estar "em negociações exclusivas" com Textor. Isso significa que os outros interessados -um deles era o também norte-americano Foster Gillett, 45- foram derrotados na disputa, e agora a questão passa a girar em torno de formalidades do contrato.

No acerto, o Lyon foi avaliado em 798 milhões de euros (R$ 4,34 bilhões). Ao fim da transação, na qual a Eagle ampliará em 86 milhões de euros (R$ 467,9 milhões) o capital do clube, o valor total será de 884 milhões (R$ 4,81 bilhões).

Textor ficará inicialmente com 66,6% das ações, o que pressupõe um investimento na casa dos 588 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões). Um mecanismo obriga o norte-americano a adquirir também as cotas dos acionistas minoritários interessados em vendê-las. Nesse caso, sua participação poderá chegar a 88,5%.

Pelos próximos três anos, a direção executiva continuará nas mãos de Jean-Michel Aulas, 73, cuja família é a dona majoritária do time desde 1987. Aulas passará a ter um cargo também na Eagle. Ele concederá entrevista coletiva ao lado de Textor nesta terça (21) para falar sobre o acordo.

"O projeto que descobri em Lyon com Jean-Michel Aulas e todas as suas equipes estará no epicentro da nossa nova organização e dos nossos investimentos a serviço do futebol mundial. O Lyon será a pedra angular do nosso projeto", disse Textor.

O norte-americano tem participação também no Crystal Palace, da Inglaterra. Ele é majoritário no Botafogo e no RWD Molenbeek, da Bélgica.