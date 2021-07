Jogos Olímpicos têm início com vitória do anfitrião Japão no softbol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com atraso de um ano, começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio. Na manhã japonesa de quarta-feira (21), noite de terça-feira (20) no Brasil, ocorreu a primeira disputa do programa, uma partida de softbol entre o anfitrião Japão e a Austrália.

Candidatas à medalha de ouro, as japonesas levaram a melhor no compromisso inaugural da modalidade, que é semelhante ao beisebol e disputada por equipes femininas na Olimpíada. As donas da casa tiveram amplo domínio do duelo e venceram por 8 a 1.

O triunfo foi confirmado durante a quinta das sete entradas previstas. Um "home run" -rebatida em que a bola deixa a área de jogo- ampliou a diferença para sete corridas, o que acionou a regra de misericórdia e dispensou o restante do embate.

Adiada em 12 meses por causa da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia de abertura de Tóquio-2020 está marcada para sexta-feira (23), mas, para que o calendário seja concluído até 8 de agosto, alguns esportes têm seu início antes mesmo do acendimento da pira. É o caso do softbol, como ocorrerá também com o futebol.

A primeira partida foi realizada no Fukushima Azuma Bazeball Stadium, a 290 quilômetros de Tóquio. O governo japonês fez questão de que a região de Fukushima, arrasada por um grave acidente nuclear há dez anos, fizesse parte da Olimpíada e recebesse competições.

A ideia era celebrar a reconstrução da área com um esporte popular -se possível, com o estádio cheio, algo que não se concretizou. O Japão foi campeão olímpico no beisebol e no softbol em 2008, ano que os Jogos tiveram essas modalidades no programa pela última vez, em Pequim.