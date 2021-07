Jogos Olímpicos têm 79 casos de covid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde o dia 1º de julho, 79 pessoas credenciadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 testaram positivo para a covid-19. Os dados são do Comitê Olímpico Internacional (COI), que divulgou os números atualizados nesta quarta-feira.

De acordo com o comitê, mais de 20 mil credenciados já foram testados. Dos 79 testes positivos, 46 são de pessoas que residem no Japão e 33 daqueles que vieram de fora, incluindo atletas, membros das delegações e profissionais da imprensa. Dos oito atletas contaminados, cinco estavam na Vila Olímpica.

Os casos de atletas mais recentes são da britânica Amber Hill (tiro esportivo) da holandesa Candy Jacobs (skate street) e do americano Taylor Crabb (vôlei de praia). Candy Jacobs é uma das referências no skate e disputaria sua prova neste domingo (25).

"Estou com o coração partido. Infelizmente, testei positivo para Covid-19 esta manhã, o que significa que minha jornada olímpica termina aqui. Estou me sentindo bem, fiz tudo que estava ao meu alcance para evitar esse cenário e tomei todos os cuidados. Felizmente, estamos seguido os protocolos para que meus colegas skatistas possam brilhar. Vou precisar de algum tempo para curar meu coração e me recuperar disso. Vamos a Paris 2024", escreveu a holandesa, em suas redes sociais.

Também no domingo seria a estreia de Taylor Crabb junto com seu parceiro Jake Gibb. O americano disputaria sua primeira Olimpíada e teria pela frente a dupla italiana Carambula/Rossi na primeira rodada do vôlei de praia. Por último, a britânica Amber Hill era uma das favoritas no tiro esportivo, mas sequer chegou a viajar para o Japão.

"Depois de cinco anos de treinamento e preparação, estou absolutamente arrasada em dizer que ontem à noite recebi um teste Covid-19 positivo, o que significa que tive que me retirar da equipe de tiro. Gostaria de desejar boa sorte a todos os membros da equipe. Voltarei disso, mas agora preciso de algum tempo para refletir e entender o que aconteceu", disse a atleta.

Vale lembrar também que a República Tcheca já teve dois casos de atletas cortados dos jogos após testarem positivo: Pavel Sirucek, do tênis de mesa, e Ondrej Perusic, do vôlei de praia. Outros três membros da delegação tcheca também foram isolados após os testes detectarem o vírus.