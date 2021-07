Jogos Olímpicos caem no gosto popular em Paris-1924

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na segunda vez que a Olimpíada foi realizada na capital francesa, o evento se mostrou completamente diferente daquele realizado em 1900, quando muitos atletas nem faziam ideia de que estavam competindo pelos Jogos. Em 1924, ao contrário, todos sabiam do que se tratava e, pela primeira vez, a edição atraía cerca de mil jornalistas.

As nações participantes saltaram de 29 em Antuérpia-1920 para 44, levando um total de 3.089 atletas (135 mulheres). Foi também a estreia da cerimônia de encerramento dos Jogos, no formato que se mantém até os dias atuais, e a criação da Vila Olímpica para acomodar os competidores, construída com cabines de madeira.

O interesse pelos Jogos havia crescido tanto em comparação às edições anteriores que em Paris teve a primeira transmissão ao vivo das competições por rádio e os eventos contaram com cerca de 625 mil espectadores.

O Barão de Coubertin fez sua última aparição como presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional) e oficializou o lema olímpico "Citius, Altius, Fortius", expressão normalmente traduzida como "mais rápido, mais alto e mais forte", criada pelo padre dominicano francês Henri Didon.

Mais uma vez, os EUA dominaram o quadro de medalhas, com um total de 99 (45 de ouro, 27 de prata e 27 de bronze) contra apenas 37 do segundo, a Finlândia, que teve 5 de suas 14 medalhas de ouro conquistadas pelo fundista Paavo Nurmi. O Brasil foi representado por 12 atletas (três remadores, um atirador e oito homens do atletismo). Desta vez, porém, sem pódio.

Os Jogos de Paris também inspiraram o filme "Carruagens de Fogo", que conta a história dos velocistas britânicos Harold Abrahams e Eric Liddell, vencedores, respectivamente, dos 100 m e dos 400 m rasos.

SOBREVIVENTE DO TITANIC

Depois de pular na água gelada e sobreviver ao naufrágio do navio Titanic em 1912, o suíço Richard Norris Williams quase teve as pernas amputadas. Mas ele conseguiu convencer os médicos a mantê-las e continuou sua carreira no tênis. Doze anos depois, ao lado de Hazel Hotchkiss Wightman, ele conquistou a medalha de ouro nas duplas mistas em Paris.

PRIMEIRO TARZAN

Um dos destaques dessa edição dos Jogos foi Johnny Weissmuller, ganhador de três medalhas de ouro na natação (100 m, 400 m livre e no revezamento 4x100 m) e uma de bronze no polo aquático. Anos depois, Weissmuller, nascido em 1904 onde hoje fica a Romênia (era território da Alemanha na época), estrelaria 12 filmes em Hollywood no papel de Tarzan.