Jogos de Tóquio registram o primeiro caso de Covid-19 na Vila Paraolímpica

A abertura dos Jogos Paraolímpicos será no dia 24 de agosto, e a expectativa é de que cerca de 4,4 mil atletas participem do evento. Todos terão que passar por testes diários de infecção pelo coronavírus, usar máscaras e manter o distanciamento social enquanto estiverem na Vila.

