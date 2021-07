Jogos de 1900 abriram as portas às mulheres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se na primeira edição das Olimpíadas da era moderna, em Atenas-1896, as mulheres não foram autorizadas a participar, quatro anos depois, em Paris (FRA), elas tiveram suas primeiras representantes nos Jogos. Ao todo, 22 atletas disputaram o evento, mesmo que não soubessem disso. Devido à organização ainda precária, a americana Margaret Abbott, aos 22 anos, acabou vencendo a competição de golfe sem saber que valia pela Olimpíada.

Estudante de arte em Paris, ela viu um anúncio do torneio de golfe, se inscreveu e ganhou uma taça de porcelana, tornando-se a primeira medalhista mulher dos EUA na história olímpica. Mas a primeira a ganhar uma medalha foi a britânica Charlotte Cooper, campeã no tênis.

A falta de divulgação ocorreu porque a Olimpíada foi disputado durante a Feira Mundial realizada na capital francesa. Na verdade, o evento foi rebatizado de Concursos Internacionais de Exercícios Físicos e Esportes. Assim, os Jogos se estenderam por longos cinco meses, entre maio e outubro, com a participação de 997 atletas de 24 países, que competiram em 95 eventos.

Assim como em 1896, cinco modalidades também tiveram participação de equipes mistas, com atletas de diferentes países: tênis, futebol, polo, remo e cabo de guerra.

O maior vencedor da Olimpíada francesa foi o americano Alvin Kraenzlein, campeão nas provas de 60m, 110m com barreiras, 200m com barreiras e salto em distância. Ele ainda é hoje o único atleta a conquistar quatro medalhas de ouro no atletismo em uma mesma Olimpíada.

Mas foi a anfitriã França que dominou o quadro de medalhas com o total de 102, sendo 27 de ouro, 38 de prata e 37 de bronze, seguida pelos Estados Unidos, com 48 (19 de ouro, 14 de prata e 15 de bronze).

TIMONEIRO NÃO APARECE PARA RECEBER MEDALHA

Um fato curioso marcou a disputa de remo dos Jogos de Paris, em 1900. Na prova dos dois com timoneiro, a dupla da Holanda venceu a prova com um jovem e pequeno francês utilizado como timoneiro. Após a prova, ele foi fotografado com os remadores, mas desapareceu e ninguém conseguiu localizá-lo. Nem foi possível determinar seu nome e idade.

MARATONA

A prova da maratona nos Jogos de Paris foi vencida pelo francês Michel Théato, de 23 anos. Ele foi acusado pelos adversários de ter pego atalhos pelo bosque, fora do traçado original, que não era sinalizado pelas ruas da cidade.

O americano Richard Grant chegou a afirmar que o vencedor passou por ele utilizando uma bicicleta durante o percurso.