Jogos da seleção brasileira contra Gana e Tunísia têm ingressos esgotados

LE HAVRE, FRANÇA (UOL-FOLHAPRESS) - Os jogos da seleção brasileira nesta data Fifa na França terão ocupação completa. Todos os ingressos disponíveis para os amistosos contra Gana e Tunísia foram vendidos. Com a carga esgotada, significa que os dois jogos, somados, atrairão 70 mil pessoas.

A primeira partida, contra os ganeses, será na sexta-feira (23), no estádio Océane, em Le Havre, onde a seleção está concentrada e começou a treinar hoje (19). Para esse confronto, 25 mil bilhetes foram comercializados. O segundo jogo, diante dos tunisianos, vai acontecer em Paris, no estádio Parc des Princes, casa do PSG, que terá 45 mil pessoas. Os dados sobre a venda são da CBF.

Ambos os jogos serão às 15h30 (de Brasília) e será a última oportunidade que Tite terá de trabalhar diretamente com os jogadores antes da convocação final para a Copa do Mundo do Qatar, agendada para 7 de novembro.

A seleção brasileira não jogava em território europeu desde março de 2019, quando enfrentou Panamá e República Tcheca na Cidade do Porto, em Portugal, e em Praga, respectivamente.

A seleção fez um treino leve durante a tarde de hoje na França. O trabalho foi de recuperação, após a rodada do fim de semana dos campeonatos europeus, e contou com 23 dos 26 convocados. O trio que atua no Brasil -Pedro, Éverton Ribeiro (Flamengo) e Weverton (Palmeiras) — só chega amanhã (20).