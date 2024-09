Jogo em Itaquera é catalisador para NFL no Brasil, diz executivo da liga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A NFL (National Football League) espera que sua primeira partida oficial no Brasil, o confronto desta sexta-feira (6) entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, às 21h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera, marque o início de um ambicioso projeto de expansão no país --que já é o segundo maior mercado internacional da liga esportiva mais rica do mundo, atrás apenas do México.

O interesse crescente dos brasileiros pelo futebol americano foi um dos fatores decisivos para o sucesso das negociações para o jogo, que começaram há mais de um ano. De acordo com Luis Martinez, gerente geral da NFL no Brasil, aspectos como a infraestrutura de turismo e logística de São Paulo, além do interesse de parceiros comerciais, pesaram nas decisões que levaram à escolha da capital paulista como palco do evento.

"Temos os parceiros certos, o melhor estádio e as instalações necessárias para entregar tudo o que a NFL quer oferecer aos torcedores", afirmou Martinez. "Nossa decisão de vir ao Brasil foi baseada em como poderíamos executar da melhor forma o nosso primeiro jogo na América do Sul. Este jogo é o catalisador de um futuro promissor para a NFL no Brasil."

Um dos principais patrocinadores da NFL é a Ambev, por meio da marca Budweiser, que tem um contrato global com a liga e foi peça fundamental para trazer o evento ao Brasil. No entanto, ainda não está definido se haverá comercialização de cerveja durante a partida.

A venda de bebidas alcoólicas em estádios é proibida em São Paulo desde 1996, mas a liga negocia com as autoridades locais uma possível permissão, baseando-se em precedentes como a F1, que não está sujeita à mesma legislação.

"Ainda não temos uma resposta definitiva. Eles estão avaliando. Assim que soubermos, garantiremos que os fãs tenham a melhor experiência possível, respeitando todos os processos legais brasileiros", explicou Martinez.

Independentemente da decisão sobre a venda de cerveja, a NFL estima que o evento trará um impacto econômico significativo para São Paulo, com a previsão de injetar cerca de US$ 60 milhões (R$ 337 milhões) na economia local durante a semana da partida.

A estratégia de expansão da NFL no Brasil segue os passos de outra liga norte-americana de sucesso, a NBA, que investiu fortemente em ações de marketing e parcerias locais para consolidar sua presença no país.

Luis Martinez falou à reportagem enquanto acompanhava um evento de flag football no parque Ceret, na zona leste de São Paulo. Cerca de 200 crianças participaram das atividades organizadas pelo Philadelphia Eagles. O flag football é uma variação do futebol americano em que, em vez de derrubar o adversário, os jogadores devem retirar uma fita (a flag) presa ao corpo do oponente para interromper a jogada.

A modalidade tem sido amplamente promovida pela NFL em diferentes partes do mundo como uma forma de aumentar o interesse dos jovens pelo esporte e pela liga.

A NFL tem buscado, ainda, adaptar sua operação à cultura local. Um exemplo disso é a decisão de não utilizar a cor verde na comunicação visual da Neo Química Arena, em respeito à rivalidade entre o alvinegro Corinthians, dono do estádio, e o alviverde Palmeiras. Apesar de os uniformes dos Packers e Eagles terem o verde como cor predominante, os Eagles jogarão com uniformes alvinegros em Itaquera.

"A escolha dos uniformes e das cores foi apenas uma das formas de criar uma conexão respeitosa com o público brasileiro", destacou Martinez.

A NFL também está investindo em uma combinação de elementos culturais brasileiros e norte-americanos para criar uma experiência única para os fãs. Durante o intervalo da partida, haverá uma apresentação da cantora Anitta, um ícone da música brasileira, no gramado do estádio.

"Nós entendemos que o público brasileiro é apaixonado por esportes e entretenimento. Queremos oferecer uma experiência que vá além do jogo em si, proporcionando música, comida e cultura que os fãs possam se conectar e desfrutar", afirmou Martinez.

Uma preocupação central da NFL em sua primeira partida no Brasil é garantir a segurança de todos os envolvidos, torcedores e jogadores. Recentemente, alguns atletas do Philadelphia Eagles expressaram preocupações sobre a criminalidade em São Paulo, incluindo o cornerback Darius Slay, que chegou a questionar nas redes sociais por que a NFL escolheu a cidade. Após receber críticas, Slay se desculpou, afirmando que não pretendia ofender o público brasileiro.

Sobre esse tema, Luis Martinez destacou que a NFL tem trabalhado em conjunto com as autoridades locais para garantir que todas as medidas de segurança sejam adotadas. "Muitos jogadores estão trazendo suas famílias e amigos para assistir ao jogo. Estamos totalmente comprometidos em garantir os melhores processos de segurança para todos", disse o executivo.

Com essa partida, a NFL espera não apenas expandir sua base de fãs no Brasil mas também abrir caminho para novos eventos no país e, possivelmente, em outros mercados da América do Sul. A liga está confiante de que esta é apenas a primeira de muitas iniciativas para consolidar sua presença no continente.