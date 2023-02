Jogo é paralisado por ataque de abelhas no Campeonato Goiano

Com a bola rolando, o Iporá venceu por 3 a 1 e subiu para a sétima colocação do Goiano. Já o Inhumas continua na 11ª posição, na zona de rebaixamento.

Diante do imprevisto, o juiz aproveitou para fazer uma parada técnica e verificar se tinha sido picado pelas abelhas. Numa imagem curiosa, ele conta inclusive com a ajuda dos auxiliares.

Jogadores das duas equipes e até o árbitro Osimar Júnior se deitaram no gramado do estádio Ferreirão para se proteger das ferroadas. Na transmissão da Federação Goiana de Futebol, dá para ver que outros atletas deixam o gramado correndo.

ARACAJU, SERGIPE (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Iporá e Inhumas foi paralisada devido a um ataque de abelhas, neste sábado (4), no Campeonato Goiano. O fato aconteceu por volta dos 14 minutos do segundo tempo e o jogo foi interrompido por quase cinco minutos.

