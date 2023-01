Jogo do Inglês é atrasado para torcida poder chegar a tempo ao estádio

Fulham e Tottenham jogam pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Ambos tentam se aproximar dos quatro primeiros na classificação: o time da casa abre a rodada com 31 pontos, e os visitantes, um pouco acima, têm 33.

O atraso foi motivado por um problema em duas linhas do metrô de Londres. O impacto dificultou a chegada dos torcedores dos dois times no estádio Craven Cottage. Por isso, os clubes concordaram em entrar em campo um pouco mais tarde para todo mundo chegar a tempo.

