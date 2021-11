Jogo do Grêmio e Palmeiras termina em pancadaria; veja vídeo

Após a derrota do Grêmio por 3 a 1 contra o Palmeiras, os torcedores do tricolor gaúcho protagonizaram cenas de selvageria ao invadirem o gramado, quebrarem a cabine do VAR e outros equipamentos, neste domingo (31), na Arena do Grêmio. A partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Saca desenho animado? Aquelas cenas que só existem em desenho animado? Não mais. #Grêmio x #Palmeiras pic.twitter.com/Mt7pOUTzuY — Gabriel Toueg (@gtoueg) October 31, 2021

O narrador da Globo, Cléber Machado, não poupou palavras ao ver a situação. Um vídeo da confusão dos torcedores viralizou nas redes sociais.

"Todo mundo acha que tem que mostrar dedo. É uma questão de educação, civilidade, respeito. Teu time vai cair? É pavoroso, horroroso, uma dor terrível. Mas, não é isso, né? Vai mudar o resultado do jogo? Entram em campo, encaram as pessoas, uma agressividade que virou uma coisa comum no nosso país. Uma coisa comum", disse Cléber.