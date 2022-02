Jogo da seleção pode sair de Salvador por restrição de público

De acordo com a CBF, o presidente da Arena, Dênio Cidreira, e o diretor comercial e de operações do estádio, Alexandre Gonzaga, "exploraram detalhes das instalações e deixaram a estrutura à disposição da CBF".

A CBF já teve que mudar os planos recentes, envolvendo a Supercopa do Brasil, pelo mesmo motivo. O entrave, no entanto, foi em Brasília e o jogo aconteceu em Cuiabá.

Na semana passada, o Governo do Estado prorrogou para 2 de março o decreto que estabelece limite de público nos estádios: 1.500 pessoas, no máximo. E a CBF não tem a garantia de que a determinação feita com base no avanço dos casos de Covid-19 não será prorrogada. O cenário é justamente o contrário, segundo declarações do governador, Rui Costa.

