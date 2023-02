Jogo da NBA tem troca de socos e briga generalizada

SÃO PAULO/SP - Uma briga generalizada marcou a vitória do Orlando Magic sobre o Minnesota Timberwolves por 127 a 120, no Target Center, em Minneapolis, na madrugada deste sábado (4). Mo Bamba, do Magic, e Austin Rivers, dos Wolves, discutiram e, rapidamente, foram ao chão trocando socos, iniciando a confusão generalizada.

O tumulto resultou na expulsão de cinco atletas, algo muito raro no basquete.

A provação entre os dois protagonistas da confusão se extensão após o jogo nas redes sociais, com provações de Mo Bamba e Austin Rivers.

No momento da briga, os visitantes venciam por 83 a 73, apesar da derrota no último quarto (45 a 37). o Magic se aproveitou da vantagem conquista para alcançar sua 21 vitória na temporada regular.

Com 28 vitórias e 27 derrotas, o Timberwoles ocupa o sétimo lugar (que dá uma vaga no play-in) da Conferência Oeste. Já o Magic é apenas o 13º lugar da Conferência Leste e, no momento, está fora da pós temproada: são 21 triunfos e 32 tropeços até aqui.