Jogando fora da vila, Santos recebe Ceará em Barueri e pode terminar rodada líder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fora da Vila como mandante após dois anos, o Santos recebe, às 18h deste sábado (21), o Ceará na Arena Barueri pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe é a quinta colocada, com dez pontos, e caso vença, pode até liderar a competição caso os 3 rivais do G-4 não vençam e o líder Corinthians -que soma 13 pontos- perca e tenha um gol a menos no saldo, critério de desempate.

Para o confronto contra o time da capital cearense, o time paulista terá casa cheia: até a sexta (20), mais de 18 mil ingressos haviam sido vendidos, segundo a diretoria santista.

Com uma partida a menos por um clássico contra o Fortaleza postergado, o Ceará terá a difícil tarefa difícil de se afastar do Z-4. A equipe é a 18ª colocada, com quatro pontos, com uma vitória e um empate, além de três derrotas.

À frente do Ceará, Dorival Júnior, velho conhecido do Santos -time do qual foi técnico entre 2010 e 2016-, não terá à disposição o meia Vina, o atacante Dentinho e o volante Fernando Sobral, todos no departamento médico. O atacante Jael, o meio-campista Léo Rafael e o lateral-direito Buiú seguem em transição, e também não viajam com a delegação. Uma provável escalação inicial do Ceará tem: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richardson, Lima e Zé Roberto; Erick e Mendoza.

O Santos vive uma situação delicada no vestiário. Na última quarta-feira (19), durante coletiva após vitória na Sul-Americana, o treinador Fabián Bustos explicou a ausência de Willian Maranhão nos últimos duelos do time alvinegro. Segundo o técnico, o atleta está afastado por motivos pessoais, mas já está recuperando seu nível para poder voltar a jogar.

O clube não tem nenhum suspenso, mas Ângelo se recupera de lesão e ainda é dúvida para o duelo. Uma provável escalação para o time tem: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo; Jhojan Julio, Léo Baptistão, Ricardo Goulart e Marcos Leonardo.

Após o confronto em Barueri, o Santos recebe em casa o Banfield, na terça-feira (24) pela Sul-Americana, para decidir a classificação para as oitavas. Pelo Brasileiro, o alvinegro entra em campo novamente no próximo domingo (29), contra o Palmeiras.

O Ceará viaja para enfrentar o São Paulo, no sábado (28), pelo Brasileiro. Antes disso, porém, o clube viaja para a Argentina, também para decidir a vaga da competição ante o heptacampeão da Libertadores, Independient, na quarta-feira (25). Uma vitória ou empate garante o clube.

Estádio: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Horário: Às 18h(de Brasília) deste sábado (21)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

Transmissão: SporTV e Premiere