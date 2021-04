Jogando com reservas, Santos vence a Inter de Limeira na Vila

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos jogou com o time reserva na noite deste domingo (18) e venceu o Inter de Limeira pelo placar de 2 a 1, com gols de David, contra, e Bruno Marques para o time da Vila Belmiro. Lucas Batatinha descontou para o Inter.

Com o resultado, o Santos assume a liderança do Grupo D do paulista, com 9 pontos. A equipe volta a campo na terça (20), de novo na Vila, às 19h15, quando recebe o Barcelona-EQU, pela Libertadores.

Para a partida de hoje, o Santos escalou um time completamente reserva para enfrentar a Inter de Limeira, na Vila Belmiro. No primeiro tempo, a equipe de Ariel Holán começou bem e abriu o placar. Após escanteio, David desviou contra o próprio gol, aos 16 minutos.

Aos 28, porém, o zagueiro Alex saiu jogando mal, a Inter recuperou a bola e chegou ao empate, com Lucas Batatinha.

Logo no início da segunda etapa, o volante Guilherme Nunes foi expulso, deixando os donos da casa com um jogador a menos.

Assim, a Inter ficou mais com a bola e assustou o Santos em alguns lances, como aos 20, quando Lucas Batatinha recebeu livre na área, mas chutou para fora.

Ariel Holán pôs em campo então seus melhores jogadores, Soteldo e Marinho. E foi a partir de uma falta cobrada pelo venezuelano que o Santos chegou ao seu segundo gol. Ele cruzou, o goleiro da Inter, Rafael Pin, se atrapalhou e Bruno Marques mandou para as redes, aos 42 minutos.

SANTOS

Vladimir; Balieiro, Luiz Felipe, Alex, Robson; Jonnathan (Wellington Tim), Guilherme Nunes, Lucas Barbosa (Sandro) e Lucas Lourenço (Marinho); Ângelo (Bruno Marques) e Kaio Jorge (Soteldo). Técnico: Ariel Holan.

INTER DE LIMEIRA

Rafael Pin; Elácio Córdoba, Renan Fonseca, Thalisson e Rafael S; Rondinelly (Felipe Saraiva), Igor Henrique, Deivid (Lucas Balardin) e Thiaguinho (Bruno Xavier); Lucas Batatinha e Roger. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 1 INTER DE LIMEIRA

Local/Hora: Vila Belmiro, em Santos, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Vitor Carmona Metestaine

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez

Cartões amarelos: Lucas Barbosa, Rondinelly, Lucas Lourenço e Alex (SAN) - Thalisson, Deivid (INT).

Cartões vermelhos: Guilherme Nunes (SAN).

GOLS: Deivid, contra para o Santos, aos 16 minutos do primeiro tempo, Lucas Batatinha, do Inter de Limeira, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Bruno Marques, do Santos, aos 42 minutos do primeiro tempo.