Jogadores são desconvocados da Seleção Brasileira para Eliminatórias da Copa

O lateral esquerdo Renan Lodi, do Olympique de Marseille, e o lateral direito Vanderson,do Monaco, foram desconvocados da Seleção Brasileira Masculina Principal, após conversas do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, com os respectivos departamentos médicos dos clubes.

Para seus lugares, o técnico da Seleção, Fernando Diniz, convocou Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Yan Couto, do Girona.

Os próximos jogos do Brasil serão contra a Venezuela, no dia 12 de outubro, em Cuiabá, e contra o Uruguai, dia 17 do mesmo mês, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.