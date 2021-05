Jogadores do Sport fazem homenagens a ex-BBB Gil após ataque homofóbico

O time entrou em campo usando no uniforme a expressão 'do Vigor', além de uma faixa com a mensagem #NãoÀHomofobia. O capitão e lateral-direito Patric usou uma braçadeira nas cores da bandeira LGBTQIA+ durante a partida.

Os jogadores do Sport homenagearam o ex-BBB Gilberto Nogueira, após ataques homofóbicos de conselheiros do clube , durante partida neste domingo (16).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.