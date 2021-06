Jogadores do São Paulo tomam primeira dose de vacina para Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo viajou nesta quinta (17) para Assunção, no Paraguai, onde a delegação recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, disponibilizada pela Conmebol.

A entidade sul-americana fechou acordo com a Sinovac, com ajuda do governo do Uruguai, para receber 5.000 doses da Coronavac.

É a vacina da mesma farmacêutica que tem acordo com o Instituto Butantã e o governo do estado de São Paulo para produção do imunizante.

A confederação pretende distribuir as doses para todo o futebol sul-americano, feminino e masculino.

Como no Brasil não é permitida a aplicação de vacinas adquiridas por empresas privadas, os times do país precisam recebê-la no exterior. Foi assim com o Atlético-GO e também com o Palmeiras.

"Atendendo à recomendação da Conmebol, a delegação são-paulina recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19", divulgou o time tricolor nas redes sociais.

Não foi informado quando nem onde o elenco tomará a segunda dose da vacina. A equipe viajou na manhã desta quinta, mas já retornou ao Brasil.