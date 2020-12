Jogadores de Istanbul e PSG deixam campo após suposta ofensa racista de árbitro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogadores de Paris Saint-Germain (FRA) e Istanbul Basaksehir (TUR) abandonaram o campo no início da partida desta terça (8), em Paris, pela Champions League. Eles acusam o quarto árbitro Sebastian Colţescu, da Romênia, de ter proferido uma ofensa racista contra um integrante da comissão técnica do time turco.

A Uefa decidiu suspender o jogo.

O confronto ficou paralisado cerca de 20 minutos antes de as equipes saírem do gramado. O árbitro principal, o também romeno Ovidiu Haţegan tentou convencer os jogadores a reiniciarem o confronto, mas eles se recusaram.

Integrantes do elenco do Istanbul pediram "respeito" e Neymar avisou que com Colţescu à beira do campo, a partida não poderia continuar.

A partida desta terça era a última do quarto árbitro em sua carreira internacional. A federação romena já havia anunciado sua saída dos quadros da Fifa e da Uefa. ​