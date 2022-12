Jogadores da França tiram medalhas de vice após recebe-las, Mbappé mantém

DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Na premiação de segundo lugar, boa parte dos jogadores da França tirou as medalhas de vice-campeões do pescoço logo após as receberem no palco. Foram pelo menos nove atletas que já pegaram com a mão os objetos. Uma das exceções foi o craque Mbappé.

Quem entregou as medalhas para a maioria dos jogadores franceses foi o presidente do país, Emmanuel Macron. Desde a derrota, ele já entrou em campo e por diversas vezes abraçou Mbappé e disse palavras em seu ouvido.

Embora o craque do time tenha respeitado a medalha, seus companheiros de equipe não se mostraram satisfeitos com o segundo lugar. Cabisbaixos, caras fechadas, vários deles tiraram as medalhas logo após recebe-las.

Foram os casos de Guandozzi Konaté, Upamecano, Varane, Kunde, Giroud, Kolo Mouani e Thcouámeni. Eles ficaram pouco tempo no palco para deixar espaço para os argentinos.

Depois disso deixaram o campo sem acompanhar a celebração do time campeão.