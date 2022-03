Jogadores brasileiros chegam da Ucrânia e detalham momentos de angústia

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Jogadores brasileiros, familiares e amigos desembarcaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (1), após deixarem a Ucrânia em meio à guerra envolvendo ucranianos e russos.

Fernando, Pedrinho, Maycon e Dodô, todos do Shakhtar Donetsk, chegaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Já Marlon Santos, também do Shakhtar, e Bruno Ernandes, do Hirnyk-Sport, desembarcaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio.

"É muito cedo para falar sobre voltar. Tudo aconteceu agora. O que mais quero é estar com a minha família, com meus pais. Todas as vezes que eu falava com eles, eu sempre me despedia, pois não sabia se seria a última vez. Então quero chegar em casa, ficar com a minha filha. Foram cenas lamentáveis e desejo que ninguém passe por isso", declarou Pedrinho, que se emocionou ao chegar em território brasileiro. Ele, Dodô e o preparador físico Luciano Rosa vieram da França.

"Foi uma mistura de sentimentos, de tristeza, de terror, de todas as palavras que demonstram isso, e depois um alívio, uma gratificação por ter conseguido sair, todos bem, sem nenhum susto", disse Maycon, que pegou um voo com a família em Frankfurt, na Alemanha.

Os brasileiros faziam parte do grupo que passou os últimos dias em um bunker em um hotel de Kiev, capital da Ucrânia. Eles deixaram o bunker no último sábado (26) e pegaram um trem até Chernivtsi, no oeste da Ucrânia.

Foram 16 horas de viagem de trem até a fronteira com a Moldávia. Depois, o grupo ainda foi de ônibus até a Romênia. Eles ainda passaram por outros países para aí sim embarcarem para o Brasil.