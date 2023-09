Jogadoras da liga feminina espanhola marcam greve por equiparação salarial

Entre as principais jogadoras da liga feminina estão Alexia Putellas, atual campeã e melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmatí, craque da Copa e Lucy Bronze, além de brasileiras como Kathellen, Ludmila e Gabi Nunes.

As jogadoras pedem maior equidade nas cifras de salário, com o objetivo de reduzir a disparidade entre masculino e feminino da modalidade;

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Associação de Futebolistas Espanhóis anunciou uma greve para as primeiras duas rodadas da Liga Feminina, por falta de acordo com a Liga por melhores condições salariais para as atletas.

