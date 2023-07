Jogadoras da Austrália cobram Fifa por premiação baixa na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo feminina começa nesta quinta-feira (20), e apesar de as jogadoras já terem avançado em diversos sentidos de igualdade com os homens no esporte, a questão financeira segue sendo um ponto de diferença.

A seleção australiana fez uma cobrança à Fifa sobre a premiação destinada às mulheres no Mundial. A ação aconteceu por meio de um vídeo institucional das atletas.

As jogadoras questionam a política da entidade, citando problemas anteriores vividos em outros Mundiais e a diferença financeira entre as competições masculinas e femininas.

A premiação da Copa do Mundo Feminina chega aos R$ 529 milhões, enquanto o disputado no final do ano passado pelos homens rendeu R$ 1,8 bilhão. A informação é da "Sky Sports".

A negociação nos permitiu garantir que agora tivéssemos as mesmas condições da seleção australiana masculina, com uma exceção: a Fifa ainda oferece às mulheres um quarto do prêmio em dinheiro que os homens pela mesma conquista

As jogadoras ainda falaram sobre como a negociação coletiva das atletas rendeu vitórias importantes durante os últimos anos de Copa do Mundo.

Porém, destacaram que isso foi possível apesar das críticas por alguns tratamentos da Fifa, como por exemplo, a grama artificial usada na Copa de 2015.

Dentro da federação australiana, as jogadoras vão receber os mesmos prêmios do que os homens, que caíram na fase oitavas de final na Copa do Mundo de 2022.