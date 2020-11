Jogadora se recusa a homenagear Maradona e é ameaçada

Inúmeras homenagens foram prestadas a Maradona neste fim de semana. O ex-jogador argentino morreu aos 60 anos vítima de uma parada cardiorrespiratória. Porém uma jogadora se recusou a fazer parte do tributo.

Paula Dapena, 24, jogadora do Viajes Interrías, sentou no gramado no sentido contrário à homenagem enquanto faziam um minuto de silêncio durante o Campeonato Espanhol Feminino.

"Há poucos dias lutamos contra a violência de gênero e esses gestos não foram feitos. Não guardaram minuto de silêncio para as vítimas, e não estou disposta a fazer para um agressor", justificou a jovem.

A jogadora recebeu muitas mensagens de apoio pelo ato, mas também houve críticas e até ameaças de morte.