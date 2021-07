Jogadora de Zâmbia é a primeira a fazer três gols duas vezes nos mesmos Jogos Olímpicos

Barbra já havia feito todos os gols de seu time na goleada sofrida para a Holanda, por 10 a 3, na última quarta-feira (21). Apesar do ótimo desempenho pessoal da atacante, que tem seis gols em dois jogos, Zâmbia é a lanterna do grupo, com apenas 1 ponto e saldo de -7.

