Jogadora de vôlei morre após bater carro contra um cavalo em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jogadora de vôlei, Núbia Rebello, do time feminino de Cravinhos, morreu na madrugada do último domingo (14), após bater o carro que dirigia em um cavalo, na Rodovia Anhanguera, próximo ao Distrito Industrial de Cravinhos —município do estado de São Paulo.

