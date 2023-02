Jogadora de basquete está desaparecida na Turquia após terremoto

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Nilay Aydogan, jogadora de basquete 3x3 do time da universidade turca Çankaya, está desaparecida depois do terremoto que atingiu a Turquia nesta segunda-feira (6). A tragédia deixou mais de 2.700 mortos no país e na Síria.

A jogadora foi visitar a avó na cidade de Malátia, na Turquia, e desapareceu.

Ainda não há informações oficiais sobre o motivo do desaparecimento. De acordo com o The Athletics, ela estava hospedada em uma casa que foi destruída pelo terremoto.

"Nossa valiosa atleta Nilay Aydo Ayan foi para a cidade de Malátia visitar sua avó junto com o time nacional. De acordo com as informações que recebemos, nós fomos informados de que a casa onde Nilay estava hospedada foi destruída, e a equipe de resgate está em operação. Nós estamos tentando atualizações com a família e pessoas próximas. Nossa reza está com a nossa Nilay", informou a Universidade Çankaya nas redes sociais.

Nilay é companheira de time de duas jogadoras do WNBA, Ty Harris e Queen Egbo.

O QUE ACONTECEU

A Turquia foi atingida por um terremoto de 7,8 de magnitude. Até o momento, mais 2,3 mil mortes foram confirmadas no território turco e na Síria.

Na Turquia, o saldo de vítimas está em 1.651 mortos e 9.733 feridos, segundo último balanço do vice-presidente do país, Fuat Oktay.

Ao menos 3.471 prédios ficaram destruídos e buscas por vítimas soterradas continuam.

Já na Síria são pelo menos 1.050 mortos, segundo a agência oficial Sana e socorristas em regiões rebeldes.

A maior parte dos mortos na Síria está nas cidades de Aleppo, Hama, Latakia e Tartus, muito atingidas pela guerra no país, que começou em 2011.

Horas depois do primeiro terremoto, um tremor secundário de magnitude 7,6 atingiu o sudeste da Turquia —a 4 km da região mais atingida pelo primeiro terremoto.

O segundo tremor foi confirmado por autoridades turcas, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) fala em magnitude de 7,5, às 13h24 no horário local (7h24 no horário de Brasília).