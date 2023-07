Jogadora da Irlanda não cumprimenta adversária na Copa após foto com ex

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ruesha Littlejohn, da Irlanda, protagonizou uma cena de 'climão' antes do início da partida contra a Austrália, pela primeira rodada da Copa do Mundo feminina.

A jogadora da seleção irlandesa recolheu a mão para não cumprimentar a australiana Caitlin Foord antes da partida. O momento foi gravado pelas câmeras da transmissão e repercutiu nas redes sociais.

O motivo da atitude teria sido uma foto da adversária com a ex de Littlejohn, a também jogadora e capitã da Irlanda Katie McCabe. De acordo com o Daily Mail, as duas estiveram recentemente em um fim de semana em Ibiza com um grupo de amigas.

O antigo casal estava junto há sete anos, mas se separou pouco antes do início da Copa. Segundo o jornal inglês, a atleta australiana não teve participação no rompimento das duas irlandesas.

Foord e McCabe são companheiras de equipe no Arsenal e possuem boa relação. A australiana também ficou solteira recentemente após o fim de seu relacionamento com a suíça Lia Walti, outra jogadora do clube inglês.

O Daily Mail afirmou que tensão na partida quase aumentou no final, mas Littlejohn foi contida enquanto se aproximava de Foord. As australianas venceram o duelo por 1 a 0, válido pelo Grupo B.