Jogador tem recurso negado e cumprirá pena de quatro anos por abuso sexual

David Goldar, ex-jogador do Celta e atualmente do Ibiza, não foi condenado. Ele estava com Santi Mina e outros amigos e testemunhou o ataque na cidade de Mojácar, Almería.

O tribunal rejeitou as alegações da defesa, que tentou descreditar a vítima por pedir recompensa financeira, um fato inverídico. A mulher que acusou Santi Mina não solicitou nenhuma quantia monetária no caso inicial, e não foram encontradas inconsistências nos depoimentos.

Santi Mina foi condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual, além de ordem de restrição para manter 500m de distância da vítima. O caso aconteceu em 2017 e a sentença foi decretada em maio do ano passado. O atleta estava solto enquanto aguardava o resultado do recurso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.