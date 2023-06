Jogador sofre corte na cabeça por objeto jogado pela torcida no campo

Após receber atendimento médico fora de campo, Biraghi voltou ao jogo com um curativo no local.

O confronto foi interrompido por cerca de cinco minutos, e os alto-falantes do estádio pediam aos torcedores que não jogassem objetos no gramado.

A torcida do West Ham, posicionada atrás do gol, já estava arremessando copos plásticos no gramado desde o início do jogo.

