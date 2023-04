Jogador Marcinho é condenado por atropelar e matar casal de professores

O atropelamento ocorreu em dezembro de 2020, no Recreio. As vítimas eram dois professores que estavam atravessando uma avenida para jogar flores para Iemanjá em uma praia, quando o carro de Marcinho surgiu em alta velocidade e os atingiu.

O jogador Marcinho, do América-MG, foi condenado por atropelar e matar um casal no Rio de Janeiro. A pena foi de três anos e seis meses em regime aberto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.