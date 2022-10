Jogador faz promessa inusitada: 'Se formos rebaixados, corto o pênis'

"Si yo desciendo me corto el miembro". La 'particular' promesa del ecuatoriano Kevin Mina a los hinchas de @ClubRealSC . pic.twitter.com/LCpkdaCc2l

O jogador Kevin Mina, do Real Santa Cruz, afirmou que cortará o próprio pênis caso o time seja rebaixado no Campeonato Boliviano. A fez a promessa inusitada nesta sexta-feira (30) após o empate em 1 a 1 com o Real Tomayapo.

