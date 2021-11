Jogador erra no português ao homenagear Marília Mendonça: 'S' de saudade"

"Esses últimos dias foram bem tristes. Quando soube o que tinha acontecido, fiquei muito abalado. Não dava para acreditar. Não era tão próximo à Marília Mendonça, mas a admirava demais. Desde criança, eu e minha família sempre fomos bem ligados ao mundo da música e o que ela vinha fazendo, desde pequena, era algo especial. Era uma pessoa diferenciada e com um talento único. Revolucionou o segmento e era bastante querida por todos. Sempre com alto astral e irreverência", desabafou o jogador.

Após a partida, Raphinha brincou com o erro. “Mendonsa com 'S' de saudade. Certo ou errado, nunca será esquecida, rainha”, disse nas redes sociais.

"Descansa em paz, Rainha da Sofrência. Marília Mendonsa (sic)", escreveu o atleta para comemorar o gol no empate por 1 a 1 do Leeds United com o Leicester.

