Jogador é preso em campo minutos antes de partida começar

O atleta estava com um mandado de prisão em aberto. Após o hino nacional, uma equipe da polícia se dirigiu até o jogador para comunica-lo sobre a prisão. Éder saiu de forma amistosa do gramado até a sede da polícia.

O jogador do Ferroviário, do Ceará, Éder Lima dos Santos, 36 anos, foi preso ontem (16) minutos antes do jogo começar no Estádio Amigão, em Campina Grande, por não pagar pensão alimentícia.

