Jogador do Villarreal registra queixa na polícia contra Valverde por soco

"Na partida da Copa do Rei, Baena chutou Fede e disse a ele: 'chora agora que seu filho não vai nascer'. Valverde o esperou no estacionamento, e lhe disse para não mexer com sua família", explicaram ao jornal espanhol Marca.

O problema começou no confronto entre Real e Villarreal pela Copa do Rei.

Fede Valverde deu um soco no rosto de Baena após a partida do último sábado (8).

A polícia já levantou o boletim de ocorrência sobre o que aconteceu no Santiago Bernabéu. Ela colheu depoimentos tanto de Valverde quanto de Baena e das testemunhas do ocorrido.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Álex Baena, jogador do Villarreal, decidiu registrar uma queixa na polícia contra Fede Valverde, do Real Madrid, pelo soco que lhe deu.

