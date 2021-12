Jogador do Santos é preso por agredir namorada a socos em Belo Horizonte

Gabriel foi preso por lesão corporal qualificada, injúria e constrangimento ilegal. No anúncio do desligamento do atleta, o clube afirmou que não compactua com essa conduta e que repudia qualquer tipo de violência contra mulheres.

Ela tinha um hematoma no rosto e passou por exames de perícia. Gabriel, por sua vez, deu outra versão e disse que os dois começaram a brigar porque a mulher viu uma mensagem da ex dele em seu celular e o quebrou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.