Jogador do Santos é perseguido e atacado após jogo: 'Cena de terror'

O jogador do Santos, Diego Tardelli, foi atacado por torcedores do próprio time revoltados com a eliminação na Copa do Brasil. Tardelli relata o episódio como “cena de terror” e diz que foi ameaçado de morte por um grupo de homens.

Tardelli relata que torcedores quebraram seu carro e o ameaçaram #PlacarUOL pic.twitter.com/V7jJs6o9Lc — Gabriela Arantes Brino (@gabbsbrino) September 15, 2021

O atleta relata que estava voltando para o hotel em seu carro, quando percebeu que estava sendo seguido por quatro carros o seguiram e ao parar no semáforo, os ocupantes desceram e partiram para cima do veículo dele.

“Estava chegando próximo ao hotel e acredito que três ou quatro carros me seguiam. Parei no sinal, me fecharam e começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar, dizer que eu ia morrer. Aquela tortura que fazem quando as coisas não vão bem. Fiquei triste e chateado. Contando alto, dez pessoas, dez torcedores, dez vândalos", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Tardelli conta que logo depois acionou a polícia e foi escoltado até o hotel onde os jogadores estavam hospedados.

Ele lamentou o ocorrido de disse que os torcedores têm direito de cobrar, mas há lugar e hora para isso:

"Torcida tem direito de cobrar, fase não é das melhores, mas isso não justifica o que eu passei. Primeira vez em 15, 20 anos de carreira. É muito triste passar por isso. Torcida pode ir no CT, em qualquer lugar cobrar, xingar, mas agredir, quebrar carro e tacar o terror não cabe mais no futebol. Não vai haver punição. Poderia ter acontecido qualquer coisa comigo”, desabafa.