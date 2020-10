Jogador do Santos é internado com quadro de trombose, confira

O jogador do Santos, Raniel, foi internado neste sábado (3), ao descobrir um quadro de trombose venosa profunda na perna direita. O anúncio foi feito pelo próprio time, por meio de suas redes sociais.

O atleta está no Hospital Clínica do Esporte, em Goiânia, não foram dados detalhes do estado de saúde dele. O Santos que enfrenta o Goiás às 18h15 desse domingo (4), pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro, se articula para cobrir o desfalque.

Até o momento o clube ainda não anunciou quem substitui Raniel, mas o Santos tem como opções o titular Caio Jorge e Marcos Leonardo que atuam na mesma posição.