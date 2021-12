Jogador do Flamengo mata ciclista entregador de delivery em acidente

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, apenas que após o atropelamento de Jonatas, que fazia entregas usando bicicleta, Ramon acionou uma ambulância e a polícia. O entregador morreu a caminho do hospital.

O entregador de alimentos delivery Jonatas Davi dos Santos, de 30 anos, morreu na noite deste sábado (4), após ter sido atropelado pelo lateral-esquerdo do Flamengo Ramon, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

