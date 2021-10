Jogador do City acusado de estupro continuará preso até julgamento em 2022

Manchester City suspendeu o lateral esquerdo em agosto, enquanto aguarda as investigações. No momento, ele está ausente da loja online oficial do clube, e os fãs não podem comprar camisetas com seu nome e número nas costas.

Mendy foi acusado, no dia 26 de agosto, de cometer três estupros relacionados a um suposto incidente em outubro de 2020 e a uma agressão sexual do início de janeiro deste ano.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O jogador Benjamin Mendy, do Manchester City, permanecerá em prisão preventiva até que seu julgamento por estupro seja realizado no ano que vem. Ele foi acusado de ataques sexuais a três mulheres.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.